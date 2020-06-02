BOĞAZ KIYISI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ;

BOĞAZ KIYISI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ; (havadan görüntülerle)İbrahim MAŞE - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

02.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:03
BOĞAZ KIYISI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ; (havadan görüntülerle)
İbrahim MAŞE - İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.
Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu. İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.
İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı. BOĞAZ KIYISI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ;

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Arnavutköy, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP’li ismin sorusu, İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü’yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Haberler››Güncel››BOĞAZ KIYISI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ; - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:01: İran'da vaka sayısı yeniden artışa geçti - Haber 13:01: İsrail güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 13:00: Bebekli Kilise'de temizlik - Haber 12:59: flaş - Haber 12:59: Model Kucher, mezun olduğu okuldaki öğrencilere kitap yardımında bulundu - Haber 12:33: İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti - Haber 12:29: Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar - Ekonomi 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı - Magazin