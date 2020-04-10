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Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı

Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kapsamında mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı.

10.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:38
Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kapsamında mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul'un sembol yapılarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle mavi ve beyaz ışıkla aydınlatıldı. Mavi ve beyaz ışıkla aydınlatılan köprüler İstanbul Boğazında görsel şölen oluşturdu. Boğaz Köprüleri polisler için mavi-beyaz ışıkla aydınlatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Sultan, Selim, Polis, Genel
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