Boğaz Köy Boşaltılıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:23



22 Kasım 2018 Perşembe 11:23

Kars Barajı'nın su tutmasıyla birlikte baraj suları altında kalan köylerde boşaltılıyor.Kars Barajı'nın kapaklarının kapanmasının ardından hızla dolan baraj gölü altında kalacak olan Çamçavuş Köyü ile Boğaz Köy boşaltılmaya başladı.Sular altında kalacak olan köylerin evlerinin çatı, pencere ve bacaları sökülerek taşınırken, köylerde bulunan ağaçlar ise kesiliyor.Temmuz ayının sonlarında su tutmaya başlayan Kars Barajı, göleti ise geçen 5 aylık sürede beklenenden daha çabuk dolmaya başladı. Sular dolmasıyla birlikte önce evlerini ve hayvanlarını ardından da ot, samanlarını aşıyan vatandaşlar, boşaltıkları evleri de yıkarak odunlarını taşıyor. Çamçavuş ve Boğaz köylerinde su yatağına yakın evler ise sular altında kalmaya başladı. - KARS