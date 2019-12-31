Haberler » Güncel » Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu

Sokak çocuklarına dikkat çekmek için yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırmadan Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

31.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:12 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu

Sokak çocuklarına dikkat çekmek için yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırmadan Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KANDİLLİ'DEN BEBEK'E DOĞRU YÜZÜYORDU

Ekonomist ve aynı zamanda profesyonel yüzücü Ramazan Türkanoğlu, 365 gün boyunca her gün sokakta kötü şartlarda yaşayan ve okula gidemeyip çalışmak zorunda kalan çocuklar için yüzdü. Yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Türkanoğlu, 'de boğazın serin sularına atladı. kıyılarına doğru yüzen Türkanoğlu, bu sırada boğazı geçen dev kargo gemisinin yaklaşmasıyla büyük tehlike atlattı. Kendisini takip eden güvenlik teknesine çıkan yüzücü, "Bir girdap oluştu içi alabora birde teknenin verdiği dalga ile birlikte daha çok etki yaptı. Bir anda teknenin altına giriyor gibi hissettim ama yine de kurtardık. Bu yüzme ile İnşallah Türkiye'de güzel bir farkındalık oluşur. Su çok güzel tabi biraz akıntının değişmesiyle zorlandık ama yine de her şey güzeldi" ifadelerini kullandı.

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYURMAK İÇİN YÜZDÜ

Türkanoğlu, geminin geçişini tamamlamasının ardından tekrar boğazın sularına atlayarak Kandilli'ye kadar yüzdü.

Sokakta yaşayan çocukların sesini duyurmak için böyle bir projeye imza attığını söyleyen Türkanoğlu, "Bugün aslında üşüyoruz ama onlar her gün üşüyorlar. 1 saat üşümemiz problem değil diye düşünüyorum. Deniz sıcaklığı şuan hissedilebilen 5'in altında çünkü rüzgar etkili oluyor. Tabi akıntı ile birlikte neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.


Kandilli, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:26   Çopuroğlu ve Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı ziyaret etti - Haber
15:25   Terör saldırısında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Haber
15:25   Bodrum'da 54 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
15:24   Huzurevi sakinlerinden öğrencilere iade-i ziyaret - Haber
15:24   İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların İran'a maliyeti 200 milyar dolar" - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:27:04