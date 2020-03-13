Boğazı kesilen kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı
Boğazı kesilen kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı Samsun'un Bafra ilçesinde evinde boğazı kesilmiş bir halde ölü bulunan kadının, şüpheli olarak oğlu gözaltına alınan oğlu tutuklandı.
13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Boğazı kesilen kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde evinde boğazı kesilmiş bir halde ölü bulunan kadının, şüpheli olarak oğlu gözaltına alınan oğlu tutuklandı. Dün öğlen saatlerinde Dededağ Mahallesi Kapalı Cezaevi yolunda bulunan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki 5 çocuk annesi Gönül Güngör evde boğazı kesilmiş bir vaziyette komşuları tarafından ölü bulunmuştu. Cinayetle ilgili jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonunda, olayın ardından ortadan kaybolan kadının oğlu B.G. ile ilgili arama çalışması başlattı. Şüpheli, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Hastane Sokak'ta bir lokantada çorba içerken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek teslim edildi. İlçe Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan B.G.sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. B.G. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde evinde boğazı kesilmiş bir halde ölü bulunan kadının, şüpheli olarak oğlu gözaltına alınan oğlu tutuklandı. Dün öğlen saatlerinde Dededağ Mahallesi Kapalı Cezaevi yolunda bulunan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki 5 çocuk annesi Gönül Güngör evde boğazı kesilmiş bir vaziyette komşuları tarafından ölü bulunmuştu. Cinayetle ilgili jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonunda, olayın ardından ortadan kaybolan kadının oğlu B.G. ile ilgili arama çalışması başlattı. Şüpheli, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Hastane Sokak'ta bir lokantada çorba içerken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek teslim edildi. İlçe Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan B.G.sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. B.G. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Boğazı kesilen kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı
Etiketler : Yerel
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