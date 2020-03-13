Annesini öldüren genç, çorba içerken yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan bir kadın, evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü bulundu. Cinayetin şüphelisi olarak çorbacıda gözaltına alınan oğlu, annesini öldürdüğünü itiraf etti.
13.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:23
Dün öğlen saatlerinde Bafra Dededağ Mahallesi Kapalı Cezaevi yolunda bulunan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki 5 çocuk annesi Gönül Güngör evde boğazı kesilmiş bir vaziyette komşuları tarafından ölü bulundu. Cinayetle ilgili jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonunda, olayın ardından ortadan kaybolan kadının oğlu B.G. ile ilgili çalışma başlattı.
Şüpheli, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 03.30 sıralarında Hastane Sokak'ta bir lokantada çorba içerken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek teslim edildi. Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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