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Boğazı kesilerek dere kenarına atıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen ve boğazı kesilerek öldürülen bir erkek cesedi bulundu.

16.08.2019 20:43 Boğazı kesilerek dere kenarına atıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen ve boğazı kesilerek öldürülen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Taraklı ilçesinde meydana geldi. Taraklı Göynük Deresi kenarında yürüyüş yapan ve yerde birinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin 20-25 yaşları arasında olduğu ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Ölen kişinin kimlik bilgileri henüz tespit edilemezken ceset Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Taraklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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