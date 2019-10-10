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Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cenazesi adli tıptan alındı

Esenyurt'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

10.10.2019 12:30
Esenyurt'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Esenyurt'ta yaşayan 67 yaşındaki Nazlı Dere, dün eşi ve çocukları hastaneyi gittiği sırada evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Hastaneden eve gelen baba ve çocuklar, talihsiz kadının cenazesini buldu. Evde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Dere'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz kadının cenazesi önce Esenyurt Cemevi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan cenaze töreninin ardından cenaze defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürülecek.
(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cenazesi adli tıptan alındı

Adli Tıp, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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