Boğaziçi Beldesinde tedbirler sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesi genelinde insanların çoklukla kullandığı alanlar korona virüs tedbirleri kapsamında aralıksız temizlenip dezenfekte edilmeye devam ediyor.

Boğaziçi Belediyesi (COVID-19) tedbirleri kapsamında, yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmekte. Beldede tüm camiler yıkanarak hijyen çalışmaları yapılıyor.

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, "Hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarımıza düzenli olarak devam edilmektedir" dedi. - DÜZCE