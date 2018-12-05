En İyilerin Seçildiği Boğaziçi Bilişim Ödülleri Yarışmasında Oy Vermek İçin Son 2 Gün!

Boğaziçi Üniverstesi Bilişim Kulübü - COMPEC bu yıl Garanti Bankası sponsorluğunda Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin 6.sını düzenliyor. Bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların 'en' iyilerinin seçildiği törende oy vermek için son gün 6 Aralık.

Bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların 'en' iyilerinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, halk ve çeşitli bilişim kulüplerinin katıldığı bir oylama ile belirlendiği tören için oy verme işlemi 6 Aralık'a kadar sürecek. Halk oylaması bogazicibilisimodulleri.com adresinde devam ediyor.

COMPEC NEDİR?

Compec tamamı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan üyeleri ve Türkiye'nin birçok üniversitesinden gelen katılımcıların; sosyalleşmelerini, teknik olarak kendilerini geliştirmelerini, organizasyon tecrübesi kazanmalarını, kariyer planlaması yapmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen etkinliklerden bir tanesi.

EN İYİLERİN SEÇİLDİĞİ ÖDÜL TÖRENİ

Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların 'en' iyilerinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, halk ve çeşitli bilişim kulüplerinin katıldığı bir oylama ile belirlendiği, her yıl gerçekleştirilen bir ödül törenidir.

GEÇEN YIL, 22 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Geçen yıl düzenlenen törende bilişim alanında yılın en iyilerini buluştu. Törene şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bilişim dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Sunuculuğunu Sultan Arınır'ın üstlendiği, Boğaziçi Üniversitesi Caz Korosu'nun performansı ile renklenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödül Tören'inde 22 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYAYI EN İYİ KULLANAN ÜNLÜ SEÇİLDİ

2017'de Haluk Levent sosyal medyayı en iyi kullanan ünlü seçildi.

https://youtu.be/-dwgnNCwTiw

En iyi akıllı telefon Samsung Galaxy Note 8, en iyi mobil operatörü Turkcell, en iyi yerli mobil uygulama ise Getir seçildi. Compec Özel Ödülü, mobil uygulama üzerinden geliştirilen ikinci el eşya alım satımıyla elde edilen geliri eğitim alanındaki STK'lara aktaran Givin'e verildi.

OY VERMEK İÇİN SON GÜN 6 ARALIK

Oy vermek için son gün 6 Aralık. Halk oylaması bogazicibilisimodulleri.com adresinde devam ediyor.

En iyi Mobil Haber Uygulaması

Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlü

Bu yıl ki adaylar Edis, Sefa Doğanay, Ezgi Mola & Enis Arıkan, Metin Şentürk ve Vedat Milör.

En İyi Youtube İçerik Üreticisi

Youtuberlar her geçen gün farklı farklı konularda gündem olurken şimdi de yılın en iyi Youtube içerik üreticisi kategorisinde Post 42, BaBaLa TV, Filme Gitmeden Önce, Multiplayer, WhyShy ve Yorekok yarışıyorlar.



