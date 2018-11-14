Boğaziçi Koleji'nde Hedef Türkiye Şampiyonluğu

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:16

Özel Boğaziçi Koleji Spor Koordinatörü Ziya Uyanık, basketbolda hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu kaydetti.Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada, basketbolda öncelikle okul ve kulüp takımlarını oluşturarak alt yapılarını kurduklarını aktardı.Çeşitli yaş kategorilerinde 4 takımlarının olduğunu belirten Uyanık, şunları kaydetti:"Bölgesel Lig'de büyük takımımız mücadele veriyor. Liselerde geç başladığımız ilk yıl Türkiye 5.'liği elde ettik. İzmir ve grup etaplarını aşarak A ve B takımlarımızla katıldığımız Liseler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olmayı başardık. Hedefimiz kendi yetiştirdiğimiz basketbolcularımızla, hem okul hem de kulüp bazında Türkiye çapında dereceler elde etmek. Eğitim ve basketbolun birlikte yürüdüğü başarılı bir yapı kurarken ileride Türkiye Şampiyonluğu'na da aday olmak istiyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Hidayet Erdoğan'a da, gerek nizami basketbol salonunu yaptırmak, gerekse bize verdiği her türlü destek için de teşekkür ediyoruz."