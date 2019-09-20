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Boğaziçi mezun istihdamında lider üniversite

Dünya üniversitelerini değerlendiren QS, 2020 yılı Graduate Employability Rankings (Mezunların İstihdam Derecelendirmesi) sonuçlarını duyurdu.

20.09.2019 10:38Boğaziçi mezun istihdamında lider üniversite

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'den dereceye giren üniversiteler arasında 201-250 bandına yerleşen tek üniversite oldu.

OS tarafından 19 Eylül'de açıklanan sonuçlara göre, geçtiğimiz yıl 251-300 bandında olan Boğaziçi Üniversitesi, bu sene 201-250 bandına yükseldi. Mezunların istihdam verileri ve işveren nezdinde itibarın değerlendirmeye alındığı sıralamada Boğaziçi Üniversitesi, liderliğini koruyarak dünya sıralamasına 201-250 bandında Türkiye'den tek üniversite olarak yerleşti.

Bu yıl dünya genelinde 758 üniversite ve enstitünün yer aldığı değerlendirmede iş dünyasında itibar gören üniversiteler ve mezunları değerlendirmeye alındı ve yeni mezunların iş dünyasının önde gelen şirket ve kurumları tarafından tercih edilme nedenleri, üniversitelerin iş dünyası nezdindeki itibarları, üniversite mezunları ile iş dünyasının ilişkisi gibi faktörler değerlendirildi.

Söz konusu değerlendirmenin kriterleri arasında; İşverenler nezdinde eğitim kurumunun itibarı (%30), Mezunlar nezdinde eğitim kurumunun itibarı (%25), Fakülte başına düşen işveren-üniversite işbirliği (%25), İşveren-öğrenci irtibatı (%10) ve Mezun istihdam oranı (%10) yer aldı.


Boğazici Üniversitesi, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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