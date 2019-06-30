30.06.2019 12:32
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Boğaziçi'nde çıkmaz sokak kalmayacak

Boğaziçi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesinde Kurtlar Çıkmazı Sokağı ulaşıma açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce 'nin Boğaziçi Beldesinde Kurtlar Çıkmazı Sokağı ulaşıma açıldı.

Boğaziçi Beldesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile çıkmaz sokaklar ulaşma açılıyor. Yazlık Mahallesi 106'ncı (Kurtlar Çıkmazı) Sokakta Boğaziçi Belediyesi İmar ve Fen İşleri Birimlerin çalışmaları neticesinde ulaşıma açıldı. Yol çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre sonra halkımızın hizmetine sunulacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan , yolun açılmasına katkı sağlayarak ulaşım hizmetine vesile olan arazi sahiplerine teşekkür etti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Yazlık Mahallesi , Düzce , Güncel

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