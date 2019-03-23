Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali

Hindistan
'ın kültür ve sanatını Türkiye
'ye getiren "Boğaziçi'ndeki Hindistan - India
by the Bosphorus" festivali sürüyor.
Hindistan Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı
, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hindistan'ın sanat ve eğlence şirketlerinden Teamwork Arts iş birliğinde düzenlenen festival, ülkeye özgü sanat ve lezzetleri Türkiye'ye taşıyor.
Konuya ilişkin basın toplantısında konuşan Hindistan'ın Ankara
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye'de ilk kez Hint kültür ve sanatının çeşitliliğini gözler önüne seren böylesine kapsamlı bir festival düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Festival kapsamında klasik ve çağdaş sanat formlarımızın en iyi sanatçılarını Türkiye'de ağırlayacağız." dedi.
"Dostluk bağları inşa edeceğini umuyoruz"
Bhattacharyya, festivalin Hint ve Türk halkının kültürel yakınlaşmasını ve dostluğunu artıracağını vurgulayarak, "Performansların kalbinizi ve zihninizi büyüleyerek, sizi zengin mirasımız ve geleneklerimize bağlamasını ümit ediyoruz. Bu festivalin halklarımızı birbirine yakınlaştırarak, yeni iş birliği köprüleri ve dostluk bağları inşa edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Teamwork Arts Genel Müdürü Sanjoy K. Roy ise Hindistan'ın geniş kültürel dinamizmini ve enerjisini dünyaya yaymak amacıyla yıllardır farklı ülkelerde festivaller düzenlediklerini aktararak, "Hindistan'ı Türkiye'ye getirmek ve böylece her ikisi de zengin bir kültürel mirasa sahip bu iki ülke arasında, sanattan ilham alan kalıcı bir bağın temelini oluşturmak vizyonuyla yola çıktık. Festivalin önümüzdeki yıllarda güçlenerek büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez düzenleniyor
Mart ve nisan aylarında İstanbul
'un yanı sıra Ankara, Konya
ve İzmirli sanatseverlerle buluşacak festival, zengin diyalog ve çok yönlü kültürel değişim için alan yaratarak, gösteri ve görsel sanatlardan, yemek ve popüler kültürün sergilendiği etkinliklere iki ülke arasındaki ahengi ortaya koyuyor.
Türkiye'de ilk kez düzenlenen festival, izleyicilere Hindistan'ın renkli sanatsal ve kültürel kimliğinden keyifli bir kesit sunarken, iki ülke arasındaki işbirliklerini de teşvik etmeyi amaçlıyor.
Açılışı 21 Mart
'taki Türkiye-Hindistan Dostluk Konseri'yle başlayan festival, 24 Mart'ta Fulya Sanat'ta gerçekleşecek ünlü kemancı Dr L. Subramaniam ve ünlü şarkıcı Kavita Krishnamurti konseriyle devam edecek.
Festivalin ikinci bölümü defileyle başlayacak
Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali'nin ikinci bölümü nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek defileyle başlayacak. Hindistan'ın en ünlü tasarımcılarından Tarun Tahiliani'nin "Hint Modasının Geçmişi ve Rönesansı" başlıklı defilesi 15 Nisan tarihinde Esma Sultan Yalısı
'nda düzenlenecek.
Geleneksel müzikten Blues
ezgilerine kadar uzanan eklektik bir programa sahip olan festival kapsamında Blues&Soul Funk grubu Soulmate 17 Nisan'da Ankara, 19 Nisan'da İstanbul'da sahne alacak. Geleneksel Odissi dansı gösterisiyle Nrityagram - Smarana ise 24 Nisan'da İstanbul'da, 26 ve 27 Nisan
'da Ankara'da performans sergileyecek.
Çağdaş halk ozanı Harpreet ise 17 Nisan'da Ankara, 20 Nisan'da Konya ve 22 Nisan
'da İstanbul'daki konserleriyle Rumi ve Faiz gibi ünlü şairlerin şiirlerini Hint halk müziğiyle birleştirecek. 20 Nisan'da Konya Mevlana
Kültür Merkezi'nde festivale özel bir kürasyonla sahneye çıkacak olan Harpreet, Gilles Chuyen'in Sufi dansıyla birlikte Rumi'nin şiirine ses verecek. Mahatma Gandi
'nin 150. yaş günü etkinliklerle kutlanacak
Mahatma Gandi'nin 150. yaş günü kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ünlü kuklacı Dadi Pudumjee'nin Ishara Kukla Tiyatrosu, Gandi'nin pasif direniş (Satyagraha) mesajlarını 18 ve 19 Nisan'da Ankara'da, 22 Nisan'da ise İstanbul'da sözsüz bir performansla izleyicilere anlatacak.
Ankara'daki Milli Kütüphane ünlü fotomuhabiri Kulwant Roy'un Mahatma Gandi'nin nadir arşiv fotoğraflarından oluşan koleksiyonuna 24 - 28 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.
A.K. Chettiar tarafından Gandi hayattayken çekilen belgesel film sergi boyunca yine Milli Kütüphane'de izlenebilecek.
Bollywood dansları, yoga ve Ayurveda atölyeleri düzenlenecek
Bollywood filmlerinin ünlü koreografı Gilles Chuyen, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek workshoplarda Bollywood danslarının püf noktalarını öğretecek.
Festivalin destekleyicilerinden Hindistan Tamamlayıcı ve Alternatif Terapiler Bakanlığı ile Hindistan Hükümeti festival boyunca yoga sanatı ve teknikleri ile Ayurveda antik bilim ve refahı üzerine atölye çalışmaları da yapacak.
Ankara, Türkiye, Hindistan, Güncel
Kaynak: AA