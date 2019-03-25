"Boğaziçi'ndeki Hindistan - India by the Bosphorus" Festivali başladı

Mart ve Nisan aylarında İstanbul'un yanı sıra Ankara, Konya ve İzmirli sanatseverler ile buluşacak festival, zengin diyalog ve çok yönlü kültürel değişim için alan yaratarak, gösteri ve görsel sanatlardan, yemek ve popüler kültürün sergilendiği etkinliklerle iki ülke arasındaki ahengi ortaya koyacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenen festival, izleyicilere Hindistan'ın renkli sanatsal ve kültürel kimliğinden keyifli bir kesit sunarken, iki ülke arasındaki işbirliklerini de teşvik etmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na eşlik eden dünyaca ünlü kemancı Dr L. Subramaniam ve ünlü şarkıcı Kavita Krishnamurti'nin yer aldığı konser ile Ankara'da başlayan festival, 15 Nisan tarihinden sonra İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir'deki etkinliklerle devam edecek.

Dünyaca ünlü tasarımcı Tarun Tahiliani İstanbul'a geliyor

Hindistan'ın en ünlü tasarımcılarından Tarun Tahiliani'nin "Hint Modasının Geçmişi ve Rönesansı" başlıklı defilesi 15 Nisan tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek. Defile Hint modasının yıllar içindeki değişimini gözler önüne serecek.

Geleneksel müzikten blues ezgilerine kadar uzanan eklektik bir program

Festival kapsamında Blues & Soul Funk grubu Soulmate (17-19 Nisan) ve iki bin yıllık geçmişi bulunan geleneksel Odissi dansı gösterisi ile Nrityagram - Smarana (24-28 Nisan) da sahne alacak.

Çağdaş bir halk ozanı olan Harpreet ise Rumi ve Faiz gibi ünlü şairlerin şiirlerini Hint halk müziği ile birleştirecek (17-22 Nisan). 20 Nisan'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde festivale özel bir kürasyonla sahneye çıkacak olan Harpreet, Gilles Chuyen'in Sufi dansıyla birlikte Rumi'nin şiirine ses verecek.

Mahatma Gandi'nin 150. yaş günü etkinliklerle kutlanacak

Mahatma Gandi'nin 150. yaş günü kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ünlü kuklacı Dadi Pudumjee'nin Ishara Kukla Tiyatrosu Gandi'nin şiddetsiz ve şiddet-dışı direniş (Satyagraha) mesajlarını sözsüz bir performans ile izleyicilere anlatacak (18-21 Nisan) .

Ankara'daki Milli Kütüphane tanınmış basın fotoğrafçısı Kulwant Roy'un Mahatma Gandi'nin nadir arşiv fotoğraflarından oluşan koleksiyonuna ev sahipliği yapacak. "Gandhi @ 150" sergi 24-28 Nisan tarihleri arasında gezilebilir.

A.K. Chettiar tarafından Gandi hayattayken çekilen ilk belgesel olan ve hayatı hakkında mükemmel detaylara sahip görüntüler içeren "Mahatma Gandhi-20. Yüzyıl Peygamberi" filmi ise sergi boyunca yine Milli Kütüphane'de izlenebilecek.

Hint lezzetleri Ankara HiltonSA'da

17-22 Nisan tarihleri arasında Ankaralıları ünlü Hintli ünlü şef Picu'nun ev sahipliğini yaptığı bir yemek festivali bekliyor. Şef Picu Ankara HiltonSA'da konuklarını, ülkenin zengin mutfak repertuarında enfes bir gastronomik seyahate çıkartacak.

Bollywood dansları, yoga ve Ayurveda workshoplar'ı meraklılarını bekliyor

Bollywood filmlerinin ünlü koreografı Gilles Chuyen, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek workshoplar'da Bollywood danslarının püf noktalarını öğretecek. Festivalin destekleyicilerinden Hindistan Tamamlayıcı ve Alternatif Terapiler Bakanlığı ile Hindistan Hükümeti festival boyunca yoga sanatı ve teknikleri ile Ayurveda antik bilim ve refahı üzerine atölye çalışmaları da yapacak.

Gülerrmak ana sponsorluğu ve Indorama Ventures, Çelebi, Polyplex ile Yüksel Proje ortak sponsorluğunda düzenlenen festivale, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye'den pek çok kurum ve kuruluş da destek veriyor.

Kaynak: Bültenler