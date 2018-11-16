Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Gözaltına Alındı

Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

ESKİ ÖDP BAŞKANI DUYURDU

Eski ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras bu sabah saatlerinde akademisyenlere yönelik olarak gözaltıların olduğunu duyurdu. Uras, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Turgut Tarhanlı ve birçok öğretim üyesinin bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

AKD ÜYELERİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerin 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan ve iddianamesi hala hazırlanmayan Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür Derneği'nin üyeleri olduğu aktarıldı.