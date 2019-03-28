Boğaziçi Üniversiteli Arda'nın Cesedi Bulundu

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İstanbul
DHA
Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Arda Duman
'ın Belgrad Ormanı
'nda cesedi bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart
'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD
ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart
'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma
olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Kaynak: DHA