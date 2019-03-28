Boğaziçi Üniversiteli Arda'nın Ölü Bulundu (1)

ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Arda Duman
'ın Belgrad Ormanı
'nda ölü bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart
'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD
ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart
'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma
olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
- İstanbul
Güncel
Kaynak: DHA