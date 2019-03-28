28 Mart 2019, 21:31
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Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu

Haber-Kamera İlkay DİKİCİ İstanbul DHAAltı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu.

Haber-Kamera İlkay DİKİCİ İstanbul DHA

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Güncel
Kaynak: DHA