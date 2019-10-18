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Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşına hakarete tepki

BOĞAZİÇİ Üniversitesi LGBT +Çalışmaları Kulübü üyesi bir kişinin gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirmesi tepkilere neden oldu.

18.10.2019 16:29Boğaziçi Üniversitesi'nde İstiklal Marşına hakarete tepki

BOĞAZİÇİ Üniversitesi LGBT +Çalışmaları Kulübü üyesi bir kişinin gönderdiği bir mailde, İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirmesi tepkilere neden oldu. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okurken maili gönderen kişi hakkında soruşturma başlatılması istediler.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir kişiden "hoş geldin" maili attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Mailin sosyal medyada yayılması üzerine tepki büyüdü. Bugün üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler, protesto gösterisi yaptı. Farklı öğrenci kulüplerinden çok sayıda kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Yapılan basın açıklamasında, İstiklal Marşı'na hakaret edildiği belirtilerek üniversite yönetiminden ve yetkililerden soruşturma başlatılması istendi. Öğrenciler kampüs içinde pankartlar açarak protesto yürüyüşü de yaptı.



Boğazici Üniversitesi, LGBT, Güncel

Kaynak: DHA

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