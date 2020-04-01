Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Boğaziçi Üniversitesi'nden Çocuklara Yönelik Covid-19 Sitesi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan internet sitesi ebeveynlere çocuklarını salgına karşı nasıl koruyabileceklerini aktarıyor.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Boğaziçi Üniversitesi'nden Çocuklara Yönelik Covid-19 Sitesi
Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan internet sitesi ebeveynlere çocuklarını salgına karşı nasıl koruyabileceklerini aktarıyor.

Kullanıma Sunuldu!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan site temel olarak ebeveynlerin çocuklarını nasıl koruyabilecekleri, onlara bu salgını nasıl anlatabilecekleri ve bu süreçte dikkat etmeleri gereken diğer detayları aktarıyor.

"İnsanlık, tarih içinde, dünya üzerinde neler neler yaşadı. Bize de bu salgın hastalık düştü. Üreterek, çoğalarak, paylaşarak, dayanışma ile bu sıkıntılı zamanları atlatacağız. Bizler var oldukça çocuklar neşelenecek..."

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 kuralı çocuklara yönelik bir dil ile anlatan sitede yine çocuklara yönelik eğlendirici bazı içerikler de yer alıyor.

"Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri çocuklarımızı nasıl güvende tutacağımızı biliyor olmak. Ayrıca son günlerde yaşananların onlara nasıl anlatacağımızı da bilmek istiyoruz. Covid-19 virüsünden korunmak için 14 kuralın çocuklarla doğrudan ilgili olanlarını onların anlayabileceği şekilde uyarladık."

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan internet sitesine cocukbogazici.com adresinden erişebilirsiniz. Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Boğazici Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Boğaziçi Üniversitesi'nden Çocuklara Yönelik Covid-19 Sitesi - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp’tan iki yeni hamle geldi Haberler
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp'tan iki yeni hamle geldi

Son Dakika Teknoloji Haberleri

15:15: Elazığ'ın işlek caddelerinde Korona virüs önlemi arttırıldı - Haberler 15:14: Belçika'nın Limburg bölgesindeki ağır hastalar ambulanslarla farklı şehirlere sevk ediliyor - Haberler 15:13: Ukrayna?da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın böyle af diledi - Haberler 15:13: Almanya?daki Türk gurbetçiler karantina günlerini böyle geçiriyor - Haberler 15:12: Bilecik'in tüm giriş çıkışları kontrol altında - Haberler 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:40: Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler 14:19: New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor - Haberler 13:40: Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz