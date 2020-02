Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesine Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu'ndan ödül

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu-European Molecular Biology Organization (EMBO) Yerleşim Desteği (Installation Grant) ödülü aldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl aralarında Çek Cumhuriyeti, Türkiye , Polonya ve Portekiz'den toplam 11 bilim insanına EMBO Yerleşim Desteği verildi.Ünal, ödül dahilinde başarılı genç araştırmacıları bir araya getiren EMBO Genç Araştırmacı Ağı'nın da (Young Investigator Network) üyesi olacak.Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal, çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı'nda, depresyon ve anksiyetenin altında yatan nöromodülatör sistemleri üzerine sürdürüyor. Doktora derecesini sinirbilim alanında 2012'de Rutgers Üniversitesi'nde tamamlayan Ünal, 2013-2017'de Oxford Üniversitesi Farmakoloji Bölümü'nde çalıştı. 2017 sonunda Türkiye'ye, lisans derecesini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne döndü.Güneş Ünal, EMBO Yerleşim Desteği Ödülü aldığı "Chemogenetic Investigation of Basal Forebrain Input to the Amygdaloid Complex" başlıklı çalışmasına ilişkin bilgi verirken, araştırmaların duygusal bellek, korku ve kaygı süreçlerini yöneten beyin yapılarındaki beyin dalgalarına ve bunları oluşturan bazal önbeyin isimli nöromodülatör bölgeye odaklandığını anlattı.Beyin osilasyonlarını, altında yatan biyolojik sistemler ve davranışsal sonuçlarıyla bütünsel olarak inceleyebilmek için çok çeşitli teknikler kullanarak, psikoloji, davranışsal sinirbilim ve nörobiyolojiyi kapsayan geniş bir yelpazede çalıştıklarını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:"Günümüz sinirbilimi, farklı beyin bölgelerinin genel işlevlerini anlamanın ötesinde, bu bölgelerdeki belirgin nöronal devreleri (hücre gruplarını) ayırt etmeyi ve bu devreleri işlevsel bakımdan ayrıştırmayı hedefler. Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı'ndaki araştırmalarımız, bu yeni bilimsel paradigmaya uygun biçimde yakın zamanda geliştirilen ve nöronal devreleri ayırt etmeyi sağlayan kemogenetik yöntemleri,davranışsal teknikler ile birleştiren hayvan (kemirgen) deneylerinden oluşuyor. Bu doğrultuda, bazal ön beyindeki belirgin devreleri/hücre gruplarını, seçici olarak inaktive edip, deney hayvanlarını farklı bellek türlerini ve stres tiplerini ölçen davranış testlerinde değerlendirmekteyiz. Böylece, farklı hücre gruplarının işler bellek, navigasyon, korku koşullanması ve sönmesi, davranışsal çaresizlik (depresyon) ve anksiyete davranışındaki rollerini tespit etmekteyiz. Araştırma programında temel işlevleri anlaşılacak bazal ön beyin hücre grupları, optogenetik, kemogenetik gibi seçici tekniklerin klinik uygulamalarının gelişmesiyle travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları gibi olağan dışı akut/kronik korkuya dayanan hastalıkların tedavisinde terapötik hedef oluşturacaktır."Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye'de en fazla EMBO Yerleşim Desteği ödülüne sahip öğretim üyeli bölüm olma özelliğine sahip. TÜBİTAK'ın finansal destek sağladığı bu EMBO ödülünü almaya hak kazanmış öğretim üyeleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Anıl Doğan, Doç. Dr. Umut Şahin, Doç. Dr. NC Tolga Emre, Doç. Dr. İbrahim Yaman, Doç. Dr. Arzu Çelik ve Prof. Dr. Nesrin Özören yer alıyor.