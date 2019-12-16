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Boğaziçi Üniversitesi Şahinkaya Eğitim Kurumlarının konuğu oldu

Türkiye'nin en önde gelen ve dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, Hexagon ve Academy 1418 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

16.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:46Boğaziçi Üniversitesi Şahinkaya Eğitim Kurumlarının konuğu oldu

Academy 1418 Konferans Salonu'nda gerçekleşen üniversite tanıtımında Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Dr. Sevgi Kesim Güven ve Mühendisliği son sınıf öğrencisi Anıl Seyrek öğrencileriyle bir araya geldi. Bilimsel çalışmaları ve akademik ağıyla dünyanın sayılı üniversiteleri arasında olan Boğaziçi Üniversitesi'nin bölümleri ve imkanları hakkında öğrencileri bilgilendiren Dr. Sevgi Kesim Güven, üniversitenin sadece akademik bir kurum olmadığının aynı zamanda yaşam ve kültür merkezi olduğunun altını çizdi. Yurt dışı programları, öğrenci kulüpleri ve kampüs yaşamı hakkında yapılan sunumla öğrencileri bilgilendiren Dr. Güven, bir üniversitenin değerinin akademik çalışmaları, lisans üstü öğrenci oranı ve öğrenme partnerlerinin ortak özellikleri olduğunu belirtti.

Üniversite hakkında yapılan sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dr. Sevgi Kesim Güven ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Anıl Seyrek sorularıyla sunuma katkı veren öğrencilere teşekkür etti. Sunumun sonunda Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Özge Güçlü konuşmacılara katılımları için teşekkür ederek günün anısına plaketlerini takdim etti.


Boğazici Üniversitesi, Bilgisayar, Şahinkaya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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