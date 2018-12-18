"Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri" Sahiplerini Buldu

17 Aralık Pazartesi gecesi Boğaziçi Albert Long Hall'da gerçekleşen törende yılın voleybol oyuncusu Gözde Kırdar olurken, yılın en iyi spor yöneticisi Maurizio Gherardini, yılın en iyi takımı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yılın en iyi antrenörü Zeljko Obradovic ve yılın en iyi çıkış yapan takımı MKE Ankaragücü Erkek Futbol seçildi.

Günümüze kadar birçok ilke imza atmış Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni'nde yılın en iyileri açıklandı.Sporun pek çok alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen en iyilerin ödüllerini aldığı törende, spor camiasının ünlü isimleri bir araya geldi.

10 KATEGORİDE "YILIN EN"LERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Sunuculuğunu Çağıl Özge Özkul'un üstlendiği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni'nde bu yıl 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın açılış konuşması ile başlayan ödül töreninde, yılın en iyi takımı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yılın en iyi basketbol oyuncusu Gözde Kırdar, yılın en iyi bireysel sporcusu Avrupa Taekwondo şampiyonu İrem Yaman, yılın en iyi basketbol oyuncusu Cedi Osman, yılın en iyi spor yöneticisi Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini seçildi. Yılın en iyi çıkış yapan takımı ise MKE Ankaragücü Erkek Futbol Takımı oldu. Yılın en iyi antrenörü olarak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic seçildi. Yılın en iyi spor yorumcusu ödülü ise Ali Ece'ye takdim edildi.

SPORCU KARDEŞLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ 6 AYRI İSME VERİLDİ

Oylamadan bağımsız olarak belirlenen "Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) Özel Ödülü"nün bu yılki sahipleri ise Gençler Badminton Kadınlar Milli Takımı, Sümeyye Boyacı, Zübeyde Süpürgeci, Ege Pedal Spor Kulübü, Muhsine Gezer, Ali Topaloğlu oldu.

Milli okçu Mete Gazoz'a "Özel Başarı Ödülü", Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Başkanı Togay Bayatlı'a "İsmet Badem Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Milli Kürekçi Süverçe Korkmazer'e "Spor Elçisi Ödülü" takdim edildi. Fair Play Ödülleri ise Nil Çokgezen ve Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'na verildi.

Törende ödül alan isimler şu şekilde:

Yılın En İyi Takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Yılın En İyi Basketbol Oyuncusu: Cedi Osman

Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu: Gözde Kırdar

Yılın En İyi Bireysel Sporcusu: İrem Yaman

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu: Yankı Erel

Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı: MKE Ankaragücü Erkek Futbol Takımı

Yılın En İyi Antrenörü: Zelimir "Zeljko" Obradovic

Yılın En İyi Spor Yöneticisi: Maurizio Gherardini

Yılın En İyi Spor Programı: Ters Köşe

Yılın En İyi Spor Yorumcusu: Ali Ece

Sportsmanship Brotherhood Ödülü: Sümeyye Boyacı

Sportsmanship Brotherhood Ödülü: Zübeyde Süpürgeci

Sportsmanship Brotherhood Ödülü: Ege Pedal Spor Kulübü

Sportsmanship Brotherhood Ödülü: Muhsine Gezer

Sportsmanship Brotherhood Ödülü: Ali Topaloğlu

Sportsmanship Brotherhood Ödülü: Gençler Badminton Kadınlar Milli Takımı

Sportsmanship Brotherhood İsmet Badem Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Togay Bayatlı

Sportsmanship Brotherhood Özel Başarı Ödülü: Mete Gazoz

Sportsmanship Brotherhood Spor Elçisi Ödülü: Süverçe Korkmazer

Fair Play Ödülü: Nil Çokgezen

Fair Play Ödülü: Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı

Kaynak: Bültenler