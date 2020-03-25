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Boğaziçi Üniversitesi, uzaktan eğitim için internet destek bursu verecek

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen üniversiteler uzaktan eğitime ve çevrim içi yöntemlere başvururken, Boğaziçi Üniversitesi imkanı olmayan öğrenciler için burslarına ekleme yaparak, internet destek bursu vermeye başlıyor.

25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:02
Boğaziçi Üniversitesi, uzaktan eğitim için internet destek bursu verecek
Koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen üniversiteler uzaktan eğitime ve çevrim içi yöntemlere başvururken, Boğaziçi Üniversitesi imkanı olmayan öğrenciler için burslarına ekleme yaparak, internet destek bursu vermeye başlıyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da eğitim-öğretime başlayacak olan üniversitede derslerin çevrim içi verilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Üniversitenin var olan altyapısı güçlendirilerek, çevrim içi eğitim platformuna yeni uygulamalar entegre edildi.
Hafta boyunca eğiticinin eğitimi amacıyla uzaktan derslere rektör ve rektör yardımcıları dahil, öğrenci olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencilerine verecekleri dersler için hazırlıklarını tamamladı.

Yurt, yemek, kitap, başarı gibi burslar sağlayan üniversite, Kovid-19 önlemleri nedeniyle kampüslerden uzak eğitim görmek zorunda kalan, maddi nedenlerden internet edinme zorluğu olan öğrencilerine aylık 100 lira internet bursu sağlayacak.
Yaklaşık 1300 öğrencinin dönemin tamamlanmasına kadar gerekebilecek 2 aylık destekten faydalanabileceği burs için kriterler belirlendi ve üniversitenin burs ofisi başvuruları almaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, yeni bursa ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kampüste ders verilememesi nedeniyle öğrencilerimizin birçoğu evlerinde bulunuyor ve derslere üniversite yerleşkeleri dışından katılacaklar. Bulundukları yerlerde altyapı yeterli olsa bile mali durumları bu ek masrafı kaldıramayabilecek çok başarılı öğrencilerimiz var. Yarının Türkiye'sinde çok büyük başarılara imza atacak bu gençlerimize sağlayacağımız bu küçük katkıyla derslerinden geri kalmamalarını amaçlıyoruz. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini mağdur etmemek için kampüslerde bulunamasalar da yemek bursları devam edecek. Bu bursu alanlar şimdi bir de internet destek bursuna başvuru imkanı kazanacak.
Boğaziçi Üniversitesi olarak elimizdeki imkanları paylaşırken, Boğaziçi dostlarını ve özellikle mezunlarımızı Boğaziçi Üniversitesi Vakfına yapacakları burs havuzu bağışlarıyla öğrencilerimizin bu zor dönemi nispeten kolay atlamalarını sağlayacak kampanyamızı desteklemeye çağırıyorum."
Boğaziçi Üniversitesi Vakıf (BÜVAK) yönetiminin başlattığı İnternet Burs Fonu'na https://www.buvak.org.tr/online_bagis.php üzerinden "Burs Havuzu Bağışı" seçeneğini işaretleyip açıklama kısmına "internet bursu" yazarak katkı sağlanabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Boğazici Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

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