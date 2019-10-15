Boğaziçili öğrencilerin davasında mütalaa açıklandı

Boğaziçili öğrencilerin davasında mütalaa açıklandıSanıkların 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istedi

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi'nde Zeytindalı Harekatı için stant açan öğrencilere karşı terör propagandası yaptığı iddia edilen 30 öğrencinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Öğrencilerin, terör örgüt propagandasından 5 yıla kadar hapsi istendi.Boğaziçi Üniversitesi'nde Zeytindalı Harekatı'nda ilişkin stant açan ve lokum dağıtan öğrencilere karşı pankart açıp sloganlar atarak terör propagandası yaptığı iddia edilen 30 öğrencinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 2 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında açıkladığı kaydedildi. Buna ilişkin söz alan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.Hazırlanan mütalaada, olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelendiği, öğrencilerin slogan attıklarının ve sloganların yazılı olduğu afişleri duvara astıklarının görüldüğü kaydedildi. Mütalaada Zeytindalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması sonucunda etkinlik yapan gruba karşı gerçekleştirilen eylemlerin tahrik edici olduğu, PKK/KCK terör örgütüne ilişkin sloganlar atıldığı, bu sloganların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada sanıkların eylemleri dolayısıyla 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talep ederken, avukat Yıldız İmrek, "Biz mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için ek süre talep ediyoruz ancak iddia makamına da yeni süre verilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleri için verdiği karar bu davayla doğrudan bağlantılı. Biz sayın iddia makamına yeniden mütalaa hazırlaması için ek süre verilmesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Kültigin Demirlioğlu, mütalaanın kendisine ilişkin kısmında bir hata olduğunu belirterek, mütalaada olay gününe ilişkin görüntülerin ona ait olduğunun yazıldığını ve kendisinde böyle bir CD'nin olmadığını kaydetti. Sanık Demirlioğlu, mütalaadaki bu hatanın düzeltilmesi için yazdığı dilekçeyi mahkeme heyetine sundu.Savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA