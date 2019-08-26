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Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum

Eskişehir'de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Tuba Korkmaz, Emine Bulut olayının ardından dile getirdiği tepkisinde "Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki" dedi.

26.08.2019 10:57
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum

Eskişehir'de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz, Emine Bulut'un katledilmesiyle ilgili tepkisini sosyal medyadan haykırdı. Korkmaz, "Kesilen boğazın hissini biliyorum ben... Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi" diye konuştu.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası alan ve hiçbir ceza indirimi uygulanmayan eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından 17 Haziran 2016 tarihinde falçata ile boğazından 5 kez bıçaklanan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti.

"KESİLEN BOĞAZIN HİSSİNİ BİLİYORUM BEN"

Korkmaz, "Kesilen boğazın hissini biliyorum ben... ve 'ölmek istememe'yi... O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil... Ben şanslı mıydım? Kızım şanslı mıydı? Bilmiyorum ama fotoğrafımdan da gördüğünüz gibi zaferle çıktım o andan" diye yazdı.

Tuba Korkmaz

"KIL PAYI KURTULARAK HAYATTA KALDIM"

Korkmaz yazısının devamında Emine Bulut olayındaki gibi ağır yaralıyken, çevresindekilerin cep telefonu ile video çekmek yerine kendisine acil tıbbi müdahalede de bulunduğuna dikkat çekerek, "Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi. Bugün bi kez daha teşekkür ettim ona.. Ve ben Tuba Korkmaz, üç yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşımın beş falçata darbesinden kıl payı kurtularak hayatta kaldım ve hala korkusuyla yaşamaya devam ediyorum. Kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım!" dedi.

İşte Korkmaz'ın yaptığı paylaşım;

Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum

Emine Bulut, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (15)
ADINIZI YAZIN: KESİNLİKLE İDAM GELMELİ YOKSA BU İŞİN SONU GELMEYECEK.
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VATANDAŞ: insanlarımızı bu hale ne getirdi diye düşünmeliyiz bence medeniyet özgürlük adı altında her türlü ahlaksızlaştırılmış bir toplum haline nasıl geldik kim getirdi bizi bu hale zina bile suç olmaktan kalkmış sevgili olmak nikahsız yaşamak namus kavramını yitirmiş bir toplum olmuşuz sosyal medyada artık bekaretin önemi siz varmıdır diye araştırlar yapılan bir toplum haline geldik cevap olarak ise bekaret öneminin olmadığını söyliyenler 70 şe dayanmış. .
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ADINIZI YAZIN: orada bir tek o videoyu çeken kişi mi vardı? ambulansa haber verecek yada ilk yardım müdahalesini yapacak yada daha öncesinde olay büyümreen müdahale edebilecek başka kimseler yokmuydu? vardı tabi ki. Toplumsal duyarlılığımızı ve kadına şiddet konusunda farkındalık oluşmasına büyük katkı sağlayan videoyu çeken şahsiyeti kutluyorum. haksız yere eleştirildiğini düşünüyorum.
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İNANICI: çare şeriat, çare Allah''ın hükümleri, çare kısasa kısas. Bunlar olmadan hiç bir şey düzelmeyecek.
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VANLI DUMAN: bu ne ya yeter milet olarak nereye gidiyoz yazık deyilmi o canı alah verdi yeter senmi alacan
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ANALIZCİ: Video olmasaydı, gündem olur muydu??
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SEDA: gündem olmasımı önemli kurtulmasımı. gündem olup bu vahşeti normalleştirmek yanlış bir zihniyet çekim yapan kişi dışında orda bir çok kişi var hepsi el birliği olup ilk müdahale yapılabilirdi. dilerim adalet yerini bulur.
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1 0
KALKAN: Analizci, gündem yaratmak sana mi kaldi, git kendi isine bak. Utanmadan birde kalkmis sansasyon yaratmaya kalkiyorsun, yuh sana terbiyesiz, seviyesiz.
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AKILLI: Gündem oldu da değişen birşey oldu mu hala hergün kaç can daha öldürülüyor yazık allah merhamet ve vicdan versin toplumumuza
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ATSIZ: olmazdı.
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