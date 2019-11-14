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Boğazın ortasında can pazarı

İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü.

14.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:30Boğazın ortasında can pazarı
İstanbul Boğazı'nda tekneden yaşlı bir adam düştü. Adamı kurtarmak için teknedeki görevlilere denize atlarken, yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı .

Üsküdar- arasında sefer yapan tekneye binen bir yaşlı adam bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Denize atlayan görevli can simidi ile yaşlı adamı tekneye aldılar. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz ortasında hareketsiz duran adamı gören görevli hemen denize atlıyor. Can simidi takılan yaşlı adam ardından iple tekneye çekiliyor. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Beşiktaş, Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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