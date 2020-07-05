BOĞAZIN SERİN SULARINDA KİLOMETRELERCE YÜZDÜLER

BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde çeşitli meslek gruplarından ve her yaştan 26 yüzücü sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek İstanbul Boğazı'nda kilometrelerce yüzdü.

05.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:48
BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde çeşitli meslek gruplarından ve her yaştan 26 yüzücü sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek İstanbul Boğazı'nda kilometrelerce yüzdü. Yüzücülerden Muhammet Fatih Karakaya, 'Spor koronavirüse karşı yapmış olduğumuz en önemli koruyucu silahlardan bir tanesi. dedi.
3 saat boyunca 14 kilometre kulaç atarak Üsküdar Salacak Sahili'ne ulaşan yüzücüler, daha sonra kendilerini yeniden boğazın serin sularına tekrar atarak kısa bir yüzme parkuru daha gerçekleştirdi.
Yüzme parkurunu tamamlayan Muhammet Fatih Karakaya, ? Öncelikle sağlıklı bir Türkiye için yüzelim. Sabah 04.30 gibi yüzme parkurumuza Kanlıca tarafından başladık. Yaklaşık 13-14 kilometre arasında bir mesafe yüzdük. Son noktayı burada tamamladık. Gebze Master Grubu, Sarayburnu ekibi, Open Water grubu ile beraber güzel bir yüzme etkinliği parkurumuz oldu. Spor koronavirüse karşı yapmış olduğumuz en önemli koruyucu silahlardan bir tanesi. Sebebi de şu, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından çok büyük önem teşkil ediyorö diye konuştu. BOĞAZIN SERİN SULARINDA KİLOMETRELERCE YÜZDÜLER

Kaynak: DHA

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