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Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Boğazına patlayan balonun parçası takılan 4 yaşındaki minik Yağız hayatını kaybetti.

30.07.2019 21:00
Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Artvin'in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Artvin'in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu'nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı. Ailesi tarafından fark edilen minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALBİ DURDU

Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan da ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Artvin, Murgul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
BU NE: Çok acı. O anne baba bu acıya nasıl dayanır. Allah sabır versin.
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TUNCAY GENİŞ: mekanın cennet olsun yeğenim. ALLAH c. cannesi handan kardeşime babası erhan abime sabır ihsan eylesin inna lillahi ve inna ileyhi raciun.
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BİLU: ECEL TEK KELIMEYLE ALLAH RAHMET EYLESIN BUNUN SABIRIDA COK BUYUK OLMALI BASINIZ SAG OLSUN
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VATANDAŞ: Dikkat. En az 6-7 yaşına kadar çocuklarınızın yanından ayrılmayın. Bir iki saniyelik bir olay hayatınız boyunca unutamayacağınız pişmanlığa yol açıyor. Allah rahmet eylesin.
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