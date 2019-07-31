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Boğazına balon parçası takılıp ölen minik Yağız toprağa verildi

Boğazına balon parçası takılıp ölen minik Yağız toprağa verildiARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız göz yaşlarıyla toprağa verildi.

31.07.2019 18:49
Boğazına balon parçası takılıp ölen minik Yağız toprağa verildi
Boğazına balon parçası takılıp ölen minik Yağız toprağa verildi
ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız göz yaşlarıyla toprağa verildi.
Artvin'in Murgul ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu'nun balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı. Ailesi tarafından fark edilen minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan da ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4 yaşındaki Minik Yağız'ın Murgul merkez camisinde kılınan cenaze namazında ardından göz yaşları sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze namazına Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Minik Yağız'ın babası Erhan Şeyhoğlu ve yakınları katıldı. Ayakta güçlükle duran Baba Şeyhoğlu göz yaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Yağız, dualarla Petek köyünde toprağa verildi.

Artvin, Murgul, Genel

Kaynak: İHA

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