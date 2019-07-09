09.07.2019 14:29
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Boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

Boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşine kızıp bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis ikna etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşine kızıp bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis ikna etti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Muharip Gaziler Parkı yanında bulunan 206 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gelen M.Y. (30) eline aldığı bıçağı boğazına dayadı. Eşiyle barışmak isteyen M.Y. göğüs bölgesini kesmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren olayda polisler M.Y. isimli şahsı sakinleştirip elindeki bıçağı aldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acile ekipleri M.Y. adlı şahsı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, Polis, 3. Sayfa

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