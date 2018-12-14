Boğazkale'de Yangın

14 Aralık 2018 Cuma 11:21



14 Aralık 2018 Cuma 11:21

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Karakeçili Köyü'nde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Karakeçili Köyünde M.E.'nin evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen neden dolayı yangın çıktı. Gece saatlerinde odunluk kısmında başlayan yangın, kısa süre sonra evin giriş bölümüne oradan da çatıya sıçradı. Boğazkale ve Sungurlu Belediyesine ait itfaiye araçlarının, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı zorlukla müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. Çatısı tamamen yanan evin iç bölümlerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.Sabah erken saatlerde olay yerine giderek söndürme ve soğutma çalışmalarını inceleyerek olay hakkında bilgi alan ilçe Kaymakamı Yunus Ataman "Mağdur vatandaşımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımın yapılacağını belirterek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi. - ÇORUM