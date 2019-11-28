Haberler » Güncel » Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret - Haber

Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve belediye meclis üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

28.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:52Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret
Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve belediye meclis üyeleri, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.
Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşar, ziyarette yaptığı konuşmada, Hüseyin Akay'a güvendiklerini ve şeker fabrikasının Boğazlıyan'a çok fazla katkısı olduğunu belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Akay ise şunları kaydetti:
"Üç fabrikamızdan biri Boğazlıyan'da. Bu tabii çok önemli, bizim için değerli. Boğazlıyan'da başarılı bir çalışma ortaya konuluyor. Buna oradaki çiftçilerimiz, çalışanlarımız birlikte sahip çıkıyor. Aynı zamanda gerek belediye başkanlarımız gerekse siyasetçilerimiz gerekse kamu görevlileri ve bütün Boğazlıyan halkı orayı canı gönülden sahipleniyorlar. Bu da bizim Boğazlıyan'a olan ilgimizi, sevgimizi daha fazla artırıyor. Boğazlıyan'la ilgili daha fazla şey yapılması gerektiği sonucunu da ortaya çıkarıyor."

Ülgür Gökhan, Hüseyin Akay, Boğazlıyan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:24 Gürcistan'da Türk dilinin elçileri: Türk dizileri
11:24 Diyarbakırlı taş ustası, müze açmak istiyor
11:24 Balık pastırması üretti
11:24 LGS'ye girecek öğrenci sayısı bu yıl 500-600 bin artacak
11:24 Hindistan'da muhalif vekilden soğan krizi protestosu: Eyalet meclisine soğandan yapılmış çelenkle geldi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
28.11.2019 11:25:40