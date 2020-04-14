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Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar, vatandaşlara maske dağıttı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

14.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:30
Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar, vatandaşlara maske dağıttı
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.
Maske dağıtım sırasında vatandaşlara "zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" uyarısında bulunan Coşar, belediye olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bakanlıkların ve bilim kurulunun önerilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Coşar, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatarak, "Bu zor günlerde tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüse karşı kapı kapı dolaşıp ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vereceğiz, bu zorlu sürece hep birlikte atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ülgür Gökhan, Boğazlıyan, Güncel
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