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Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi'nde 5 bin maske üretildi

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen 5 bin maske sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

28.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:42
Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi'nde 5 bin maske üretildi
Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen 5 bin maske sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde gönüllüler tarafından maske üretiminin sürdüğünü söyledi.
Şimşek, tek kullanımlık maskelerin dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz koruyucu siperlikleri de üretildiğini ifade ederek, "Yüz siperliklerini ihtiyacı olan emniyet ekiplerimize ulaştırıyoruz. Halk Eğitim Merkezi personeli ve gönüllülerimiz tarafından üretilen 5 bin maskeye de sağlık kuruluşlarımıza teslim ettik. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız." dedi

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şimşek, Boğazlıyan, Güncel, Haber

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