Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 168 Bin Ton Şeker Üretildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:33



15 Aralık 2018 Cumartesi 09:33

Kayseri Şeker'in üç Fabrikasından birisi olan Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 86 gün süren 12. Kampanya Döneminde 1 milyon 187 bin ton pancar işlenilerek 168 bin 100 ton kristal şeker elde edildi.Boğazlıyan Şeker Fabrikasında Kampanya süresi boyunca 42 bin 375 ton melas, 220 bin 960 ton yaş küspe, 15 bin 189 adet balya küspe ve 11 bin 333 ton peletli kuru küspe üretimi yapıldı. Günlük ortalama 14 bin 47 ton pancar işlemek suretiyle geçen yıl 14 bin 10 ton olan rekoru üzerine bir rekor daha eklenmiş oldu.2018-2019 Kampanya Dönemi içerisinde Boğazlıyan Şeker Fabrikasında stoklarda yığılma nedeniyle fabrikanın pancar alımına kapatılmaması yanında kısa süreli bile olsa duruşun olmamasının Kayseri Şeker tarafından uygulamaya konulan 'Randevulu Pancar Sökümü ve Tesellüm Programı'na uyumun bir neticesi olduğu için pancar üreticileri, nakliyeciler, yöneticiler ve çalışanlar tarafından büyük takdir topladı.Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 12. Kampanya Döneminin sona ermesi nedeniyle Yönetim tarafından çalışanlar onuruna teşekkür yemeği verildi. Yemeğe; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş, Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çalışanlar katıldılar.Boğazlıyan Şeker Fabrikası işçi yemekhanesinde düzenlenen yemek öncesi her üç fabrikada da çalışanların birbirlerini destekleyen örnek ve üstün gayretlerinden yönetim olarak duydukları memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bildiğiniz gibi bu sene üç fabrikada faaliyet yürüttük. Herkes çok büyük fedakarlık ortaya koydu. Büyük gayret gösterdi. Bu Turhal'da da aynıydı. Boğazlıyan' dada aynı Kayseri dede aynı oldu. Bütün arkadaşlarımız işlerine dört elle sarıldılar, sahiplendiler öyle ki, bunu söylemekten iftihar ediyorum 72 saat makinenin başında bekleyen arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımızı hiç kimse zorlamadı. Hiç kimseye bu makinenin başında duracaksın demedi. Ama her üç fabrikada da bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayret ve fedakarlığı göstererek kampanyayı yürüttüler. Bana siz bunu nasıl başarıyorsunuz diye soruyorlar. Bizim elimizde sihirli değneğimiz falan yok. Biz Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak başarıyoruz. Büyük Kayseri şeker ailesi Fabrikasına ve işine sahipleniyor ve bu şekilde başarıyoruz. Onun için Allah da bu birliğin, beraberliğin, gayretin, fedakarlığın bereketini veriyor" dedi."Bünyemize yeni bir fabrika dahil edeceğiz"Konuşma sonrasında çalışanlar tarafından 'Yeni kampanyalarda yeni fabrikalarla' pankartının açılması Başkan Akay ve Yöneticileri memnun etti. Başkan Akay çalışanların bu talebine de sessiz kalmayarak, "Herkesin bir kızıl elması vardır. Bizim de Kayseri şeker olarak bir Kızıl elmamız olması lazım. Bizim geçen seneki Kızıl elmamız Turhal Şeker Fabrikasıydı. Bu seneki kızıl elmamız da bünyemize yeni bir şeker fabrikası daha katmak olacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ