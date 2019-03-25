Bogdanov: Trump'ın 'Golan Tepeleri' İmzası, Bizim Duruşumuzu Değiştirmez

– Rusya
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, TASS ajansına yaptığı açıklamada, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri
'nin İsrail
egemenliğinde olduğunu ABD'nin kabul ettiğine dair imzaladığı kararnamenin, Rusya
'nın duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.
Bogdanov, Trump
'ın imzaladığı kararnameye ilişkin: "Öncesi ya da sonrası, bizim için hiçbir şey değişmedi. Golan Tepeleri
'ne dair duruş ve değerlendirmelerimiz değişmemiştir" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
, Golan Tepeleri
'ni Suriye
bölgesi olarak gördüğünü, ABD'nin bu bölgeyi İsrail
egemenliğinde kabul etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: DHA