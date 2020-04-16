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Bogota'da kongre merkezi pandemi hastanesine dönüştürüldü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pandemi hastanesine dönüştürülen kongre merkezinden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Corferias kongre merkezi Kovid-19'la mücadele için 2.000 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.

16.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:55
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pandemi hastanesine dönüştürülen kongre merkezinden detaylar BOGOTA - Kolombiya 'nın başkenti Bogota'daki Corferias kongre merkezi Kovid-19'la mücadele için 2.000 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü. Bogota’da kongre merkezi pandemi hastanesine dönüştürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, Güncel
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