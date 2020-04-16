Bogota'da kongre merkezi pandemi hastanesine dönüştürüldü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pandemi hastanesine dönüştürülen kongre merkezinden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Corferias kongre merkezi Kovid-19'la mücadele için 2.000 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.
16.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:55
Pandemi hastanesine dönüştürülen kongre merkezinden detaylar BOGOTA - Kolombiya 'nın başkenti Bogota'daki Corferias kongre merkezi Kovid-19'la mücadele için 2.000 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.
Kaynak: AA