Haberler » genel » Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Haber

Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildiKARABÜK - Karabük'te iki gün önce otomobili ile uçtuğu çayda boğularak hayatını kaybeden iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

26.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:59
Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
KARABÜK - 'te iki gün önce otomobili ile uçtuğu çayda boğularak hayatını kaybeden iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Karabük Üniversitesinde okuyan iki öğrencinin balık tutmak için gittikleri yerde suyun içinde gördükleri otomobilde boğularak hayatını kaybeden Karabük'ün sanayici iş adamlarından SYM Demir Çelik'in sahibi Ertuğrul Gazi Yıldız için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum müdürleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iş adamı Yıldız'ın cenazesi 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Karabük, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
17:54 Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:19 Sinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştu
17:18 52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı
17:13 Sivas'ta Kutadgu Bilig sergisi
17:04 Dev dalgaları görenler Alanya'da sörf yaptı
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 18:14:24