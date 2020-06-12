Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti

Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat ettiSİVAS'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğularak ölen kardeşler Kadir Yağmur (10) ve Mahmut Yağmur (12) memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

12.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:16
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
SİVAS'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğularak ölen kardeşler Kadir Yağmur (10) ve Mahmut Yağmur (12) memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi. Baba Muhittin Yağmur'un 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak feryat ettiği cenazede, amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önüne diz çökerek, Kürtçe ağıtlar yaktı.
Mevsimlik işçi olarak Sivas'a giden Yağmur ailesinin çocukları Kadir-Mahmut Yağmur kardeşler, dün serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğuldu. 2 kardeşin cenazeleri, bugün memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirilerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Küçük kardeşler için Kırmızıpınar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Emniyet Amiri Fatih Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Akif Demir ve İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç ile acılı aile katıldı.
Amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini camiye getiren cenaze arabasını kollarını açıp karşıladı. Ardından da cenaze aracının önünde diz çöküp, Kürtçe ağıtlar yaktı.
Yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Muhittin Yağmur ise, 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak, gözyaşı döktü. Feryatların yürekleri yaktığı cenazede,
Kaymakam İbrahim Kazar, cemaati, sosyal mesafeye uymaları için sık sık uyardı.
İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın cuma namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından kardeşler, yan yana defnedildi. Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılırmak, Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Haber

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