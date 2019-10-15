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Boğulma tehlikesi atlatan Alman turist kurtarılamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastanede tedaviye alınan 70 yaşındaki Alman turist yaşamını yitirdi.

15.10.2019 11:41Boğulma tehlikesi atlatan Alman turist kurtarılamadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastanede tedaviye alınan 70 yaşındaki Alman turist yaşamını yitirdi.

Tatil için Alanya'ya gelen Alman turist Oskar Anton Georg (70), Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Dün öğle saatlerinde kaldığı otelin sahilinde denize giren Georg, bir süre yüzdükten sonra batıp çıkmaya başladı. Alman turisti görenler, yüzerek yardıma gitti. Kıyıya çıkartılan turist ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Georg, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Georg'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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