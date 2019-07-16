16.07.2019 17:01
Haberler» Güncel» Haber

Boğulma tehlikesi geçirdi, 21 gün sonra hastanede öldü

Boğulma tehlikesi geçirdi, 21 gün sonra hastanede öldü

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Müslüm Şahin (26), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Müslüm Şahin (26), 21 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Salıpazarı ilçesinde 26 Haziran'da, serinlemek için ırmağa giren Müslüm Şahin, boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Şahin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.


Kaynak: DHA
Salıpazarı, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:46   TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu
18:46   Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
18:45   İran'da iki trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
18:45   "15 Temmuz'u yaşayan herkes o geceyi anlatsın"
18:44   Tır ile cip çarpıştı: 4 yaralı (2)
18:43   Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü
18:43   - "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı