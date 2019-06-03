Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra hastanede öldü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde sahilinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki Ahmet Kocuk, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Alanya'nın İncekum sahilinde geçen cuma günü serinlemek için denize giren Ahmet Kocuk, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kocuk, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kocuk, özel bir hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Kocuk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün gece yaşamını yitiren Kocuk'un cenazesi nöbetçi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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