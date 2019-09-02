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Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi 2 saatlik uğraş sonunda çalıştırıldı.

02.09.2019 20:05 Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi 2 saatlik uğraş sonunda çalıştırıldı.
Olay, Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Açıcı (17) serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kalbi durmuş halde sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan gencin duran kalbi yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Yakakent, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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