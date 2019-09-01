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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Plajlar mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

01.09.2019 17:48 Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Plajlar mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Kdz. Ereğli Plajlar mevkisinde yakınlarıyla denize giren A.G. (8), akıntıya kapılarak hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan çocuğun sesini duyan vatandaşlar durumu Ereğli Belediyesi cankurtaran ekibine haber verilmesi üzerine cankurtaran ekipleri ve yakınları, zamanında müdahale ederek A.G.'yi sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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