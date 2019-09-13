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Boğulma tehlikesi geçiren genç, 10 gün sonra hastanede öldü

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Can Açıcı (17), kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

13.09.2019 13:19Boğulma tehlikesi geçiren genç, 10 gün sonra hastanede öldü

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Can Açıcı (17), kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 Eylül'de serinlemek için denize giren lise son sınıf öğrencisi Can Açıcı, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla kalbi durmuş halde denizden çıkartılan genç, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Açıcı'nın duran kalbi, müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Açıcı ardından helikopter ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gündür Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Açıcı, dün hayatını kaybetti. Açıcı'nın cenazesi ise bugün Trabzon'da toprağa verilecek.


Yakakent, Samsun, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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