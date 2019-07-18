Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki bir izci kampına katılan lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Denizkent Mahallesi'ndeki izci kampına gelen 16 yaşındaki Mustafa Fatih Özkök, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşları tarafından denizden çıkartılan Özkök, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Özkök'ün cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.