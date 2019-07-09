09.07.2019 21:29
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Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Akyazı Mahallesi'nde sahilde serinlemek için denize giren Abdulkadir Arnak (26) akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Arnak, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Arnak'ı kurtarmak için denize giren ve fazla su yutmaları nedeniyle baygınlık geçiren iki kişi de sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
Altınordu, Ordu, Güncel

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