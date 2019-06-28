28.06.2019 16:13
Haberler » Güncel » Haber

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada

GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.

GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Küçükköy Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek kurtardı.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

- Giresun
Kaynak: DHA
Giresun , Emre Kaya , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:39 Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor
16:39 Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava
16:39 "MİT tırları"nın durdurulması davasında karar (1)
16:38 DHA YURT BÜLTENİ -15
16:38 Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren zanlı yakalandı
16:38 KAPISINA KİLİT VURULAN KUYUMCU, ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA HER YERDE ARANIYOR
16:37 May ve Putin'in G20'deki görüşmesi